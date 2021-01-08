Düden Şelalesi yağmurlarla çağladı

KÜRESEL ısınma, kurak geçen kış ayları ve kaçak sondajlar gibi birçok farklı nedenlerle su miktarında ciddi azalmanın yaşandığı Antalya'nın önemli şelalesi Düden, son yağmurlar ile birlikte çağlamaya başladı. Yaz aylarına göre su debisinde gözle görülür artışın yaşandığı şelalenin çevresindeki ağaçlar ve doğa, pastel renkleriyle gözlere hitap edip ruhu dinlendiriyor.Şelaleyi gezmeye gelen turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Şelalenin üst kısmında başlayıp, akış yönüne doğru yürüyüş yollarında dolaşmayı ihmal etmeyen tatilciler, manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kalabalıktan uzak kalıp doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen Antalyalıların yanı sıra, tatil için yurt dışından gelen turistlerin de akın ettiği şelalenin görsel güzelliği suyun gür akmasıyla bir kat daha arttı. 7 yıldır Türkiye'de yaşayan İranlı Peli Kadari, İran'dan gelen misafirlerine şelaleyi gezdirdi. Yılda birkaç kez şelaleye geldiğini anlatan Kadari, "Burayı çok beğeniyorum. Gerçekten doğa olarak çok güzel bir yer. İran'dan gelen misafirlerim de burayı gördüklerinde şaşkınlıklarını ve mutluluklarını ifade etti" dedi.