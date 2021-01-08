Dünyaları unuttuk

ANTALYA'DA 2020 yılı içerisinde toplu taşıma içerisinde unutulan ziynet eşyası ve paraların toplam değeri 29 bin 810 lirayı buldu. Bulunan eşyalar kategorilerine göre emniyet, mali hizmetler, kuyumcular odası gibi ilgili birimlerce inceleniyor. 1 ay içerisinde sahiplerine ulaştırılamayan kayıp eşyalar ise sosyal hizmetlere bağışlanarak ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor.Bulunanlar arasında 122 adet telefon ve elektronik eşya, toplam 22 bin 520 TL para ve 7 bin 290 TL değerinde ziynet de yer aldı. Ayrıca yine otobüste unutulan 40 bin liralık senet, TC kimlik numarası üzerinde tespit edilerek sahibine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, 15 Ocak itibari ile toplu taşımaya HES Kodu olmadan binişlerin olmayacağını hatırlatarak, "Mümkün olacağı kadar hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza HES kodu sayesinde ulaşıp, bulunan eşyalarını kendilerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.