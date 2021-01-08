İşin sırrı iyi yönetim

Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, tabandan zirveye yükselişin sırrının iyi yönetmekte olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, TFF 2. Lig'den Avrupa'ya kadar giden ve ligde liderliği kadarn yükselen takımın başarısının en önemli noktasının menajerlerle çalışmamak olduğunu belirtti.Başkan Çavuşoğlu, "Transferi kendimiz yapıyoruz ve menajer ile çalışmıyoruz Kandırmaya çalışan birçok menajeri kovduk. Bizim bir transfer ve yönetim politikamız var ve buna sadığız. Yaşlı oyuncuları büyüklere veriyoruz, gençleri de kendimize alıyoruz. Bunda başarılı oluyoruz. Kalecimiz Marafona'yı Portekiz'e kendim gidip aldım ve sözleşmesini orada kendim yaptım. Bir çok oyuncuyu kendim gidip takip ediyorum ve hala takip ettiğim oyuncular var" dedi.Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın, takımın başında Sergen Yalçın'ın olduğu dönemde dikkatini çektiğini anlatan Çavuşoğlu, "O zaman beğeniyorduk. Yanında da iyi bir ekip olunca isabetli bir karar verdik. Çağdaş Atan'ın oyuncularla iletişimi, yabancı dil bilmesi önemli artıydı. Ligin daha çok başındayız. İyi yerdeyiz ama henüz ortada bir başarı yok. Ligin en çok gol atıp az gol yiyen takımıyız. Zirvede yer alıyoruz ve bu çok güzel. Hele ilçe takımı olarak devlerin önüne geçmek daha güzel" diye konuştu.Türkiye'de takım yapabilen hoca sayısın az olduğunu ileri süren Hasan Çavuşoğlu, "Bir çoğunun dünya gözüyle bir oyuncu takip etme, izleme, araştırma gibi bir politikaları yok. Menajerlerin önerdikleriyle ya da çalıştıkları takımlardaki oyuncularla yürüyorlar. Kimsenin ömür boyu Alanya'da kalacak hali yok. Gidenlere teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.KENDILERI ile çalışan teknik adamların çıkış şansı yakalayacağını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Sergen Yalçın, Erol Bulut ve son olarak Çağdaş Atan bu çıkışı yakaladı. Hepsi yakalar çünkü kulüp işleyişi önemli. Bugüne kadar çalıştığım bütün hocalarla güzel ayrıldık, kırgınlık olmadı. Çünkü ben teknik heyete 'Sahanın içi sizin, dışı bizim' derim. Bu sınırı çizince zaten sorun olmuyor. Biz onların işine karışmayız."