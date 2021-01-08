Savaş meydanı gibi

Antalya'nın Alanya, Manavgat, Kumluca ve Serik ilçeleri ile Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen 6 trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde TIR'a arkadan çarpan lüks otomobilde bulunan genç hayatını kaybetti. Kaza D-400 karayolu dikmen kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İbrahim Ketenci idaresindeki 34 DC 5895 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyir halinde oldan 35 ABK 993 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken aynı araç içerisinde bulunan Sergen Altıntaş sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.Kumluca ilçesinde ise C.İ.T.'nin (17) kullandığı 07 AJU 610 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu asfalt zemine sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü C.İ.T., başından yaralandı. Diğer motosiklet kazası ise Manavgat'ta yaşandı. Su birikintisinde kayarak devrilen motosikletin sürücüsü Talip Veli ile eşi Ayfer Teker Veli yaralandı. Yerde yatan yaralıların yağmurdan ıslanmaması için vatandaşlar şemsiye açarak ambulans gelene kadar başında bekledi.Alanya ilçesinde ise Hasan Bıçaklı'nın kullandığı üzerinde sondaj makinesi bulunan 07 06 41 plakalı kamyon dik rampadan çıktığı sırada bir araca yol verirken freni boşaldı. Kamyon geri geri rampa aşağı inerken hızla yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine yuvarlandı. Kamyon sürücüsü Hasan Bıçaklı 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir diğer fren boşalma olayı da Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşandı. Serkan Büyük (46) yönetimindeki 66 DZ 242 plakalı meyve yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Sürücü Serkan Büyük kamyonun camından fırlarken, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu Uzeyfe Kenan'ı (24) ise araçta sıkıştı. Kazada Serkan Büyük olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta sıkışan Kenan ise itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Fethiye ilçesinde ise 34 BPU 971 plakalı otomobilin, şarampole devrildiği kazada sürücü Olgu Ş. ile araçtaki Ferhat Lüleci ve Zişan İnayet Karaman yaralandı.