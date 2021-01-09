36’ncı sergisini açtı

tuvallerinde kullandığı sarı renklerle tanınan ressam Salih Yön'ün fırçasından çıkan ve Anadolu'nun güzelliklerinin tuvallere yansıtıldığı 'Anadolu'da Yeni Umutlara Gün Doğarken 3' serisi, 38 Adet Yağlı Boya eserden oluşan 36'ıncı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Resim defterine yaptığı çalışmalar ile çizime başladığını anlatan ressam Yön, "İlkokula giderken misafirliğe gittiğimiz bir evde duvarda asılı olan bir portre vardı. Oturup onu yapmaya çalışırdım. Yaptığım zaman, gerçekten duvardaki asılı olan fotoğrafa çok benzediğini görürdüm. Ondan sonraki dönemde ise çalışmalarım sürekli devam etmeye başladı. 1975-1976 dönemini kapsayan yıllardaki resim defterime yaptığım çalışmalar ile çizime başladım. Bunu aralıksız olarak devam ettim" dedi. Tuvallerine hislerini aktardığını söyleyen Yön, " 45 yıldır bugüne kadar süre gelen bir sanat yaşamım oldu. Benim resimlerimde hep kuvvetli bir ışık var" dedi.