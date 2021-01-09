Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri 8 zehir taciri tutuklandı

8 zehir taciri tutuklandı

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
8 zehir taciri tutuklandı
İL Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Korkuteli Jandarma Suç Araştırma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde ettiği bilgiler sonucunda Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ekipler, Antalya ve Korkuteli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aralarında bir de kadın avukatın da bulunduğu 9 şüpheliyi 3 ay boyunca takibe aldı. Takibin ardından yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 gün süren sorgulamanın ardından şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, avukat kadın ise serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
8 zehir taciri tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA