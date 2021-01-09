Çevre hizmet ödülü teşekkürü

Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2019'da, Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, 'Kemer İlçesinde Bulunan Endemik Bitki Türlerinin Korunması' proje ve çalışmaları ile ödüle layık görüldü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, elde ettiği başarısından dolayı Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. Topaloğlu, çevre bilincinde olan ve çevreye olan önemin farkında olan öğrencilere teşekkür etti.