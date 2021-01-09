Öğrenciler için uygulama bahçesi

AKDENİZ Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye- Mehmet Tümbül Yerleşkesi Organik Tarımı Programı Eğitim ve Uygulama Bahçesi, törenle açıldı. Hayırseverler tarafından yaptırılan bahçede sebze ve tropik meyve seralarının yanı sıra, tıbbi aromatik bitki parseli ve meyve koleksiyon parseli bulunuyor.

ÜRETİM BAŞLADI

Manavgat Yükseköğretim Bilimsel Teknolojik Araştırmalar Vakfı (MAYÖV) ve Manavgat İş İnsanları Derneği (MASİAD) girişimiyle hayırsever iş insanlarının desteğiyle toplam 6 dekar alana kurulan bahçede, 1 dekar sebze serası, 1 dekar muz ve tropik meyve serası, 1 dekar tıbbi aromatik bitki parseli ve 3 dekar meyve koleksiyon parseli, minyatür üzüm bağı ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği için tesis bulunuyor. Eğitim ve Uygulama Bahçesi hakkında bilgi veren Manavgat Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Öğretim Üyesi Sabriye Atmaca, bahçenin yapıldığı alanın daha önce bakımsız bir nar bahçesi olduğunu belirterek, "17 tıbbi aromatik bitki ektik. Bunların arazsında Salviya, şeker otu, aloa vera gibi birçok bitki türü bulunuyor. Muz ve pitayayı da dahil ettiğimizde okulumuz bünyesinde 34 türle 77 farklı çeşit bulunuyor" dedi.