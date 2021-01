Parlayan yıldız Akseki olacak

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal Akseki'yi ziyaret ederek, Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ile bir araya geldi. Akseki Devlet Hastanesi'nde, Başhekim Burcu Akdere Özener ile toplantı gerçekleştiren Çokal, hastanenin durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

YENİ PROJELER

Milletvekili Çokal, poliklinikleri gezerek doktorlar, sağlık çalışanları ve hastalar ile sohbet etti. Çokal Akseki'de her çarşamba kurulan semt pazarını ve Akseki esnaflarını da ziyaret etti. Akseki Belediyesi'nin bu zamana kadar hayata geçirdiği hizmetleri, yaptıkları çalışmaları ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Çokal, "Yapılan çalışmaların her biri çok önemli ve çok değerli. Biz de elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Bu yıl yeni projeleri bir bir hayata geçirecekler, biz de bu süreçte onların yanında olacak, hep birlikte Akseki'yi Torosların parlayan yıldızı yapacağız" dedi. Akseki Etnografya Müzesi'ni ve Osman Yüksel Serdengeçti'nin doğup büyüdüğü evi ziyaret eden Tuğba Vural Çokal, "Gittiğimiz her yer, ziyaret ettiğimiz her şehir her köy bize tarihimizin, kültürümüzün zenginliğini, büyüklüğünü gösteriyor. Torosların incisi Akseki'miz de tarihin kültürle doğayla harmanlandığı bir yer. Bu tarihe ve kültüre sahip çıkmak, korumak ve tanıtmak hepimizin görevi. Biz bu görevi yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.