Restoranlardan HES kodu talebi

ANTALYA Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD), HES Kodu, Güvenli Turizm Sertifikası gibi kurallar dahilinde işletmelerin açılmasını talep etti. AGYİD Başkanı Zeki Özen ve dernek üyeleri düzenlediği basın toplantısında pandemi nedeniyle Antalya bazında 3 binden fazla işletme, 50 bin civarında personel ile tedarikçi firmaların zor günler geçirdiğini söyledi.

SEKTÖR TIKANDI

Özen, Pandemi sürecinde bazı sektörlerin HES Kodu, ateş ölçme gibi belirli kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Özen," İşletmelerin kapalı olması nedeniyle kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları, vergi ile SGK ödemeleri nedeniyle maddi yükümlülüklerle başbaşa kaldık. Yeme içme sektörü tamamen kapatılmıştır. Paket servis satışları restoran satışlarının maksimum yüzde 5'i seviyesindedir. Talebimiz, HES Kodu, Güvenli Turizm Sertifikası gibi kurallar dahilinde işletmelerimizin açılmasına izin verilmesi. Sektörümüzdeki işletmelerin vergi, SGK yapılandırmalarının en az 6 ay ertelenmesi, icra takiplerinin 1 yıl süreyle dondurulması, işletmelerin hacimleri oranında KGF desteği hayati önem taşıyan diğer taleplerimizdir" dedi.