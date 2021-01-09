Süğlün: hedef 3’te 3 yapmak

ANTALYASPOR Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligin ilk yarısının sonuna yaklaştıklarını söyledi. İlk devre tamamlanmadan zorlu üç maç daha oynayacaklarını belirten Süğlün, "İlk yarıda kalan üç maçımızı da kazanmayı hedefliyoruz. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklandık. Göztepe ile karşılaştıktan sonra Trabzonspor ile sahamızda oynayacağız. 21'inci haftada Konyaspor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacağız. Biz, teknik direktöründen, yönetim kurulundan, futbolcularına kadar kaliteli bir ekip olduğumuzu bundan sonraki maçlarda bize yakışan futbolla göstermek istiyoruz" dedi.