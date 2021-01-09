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Susma konuş hoca

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Susma konuş hoca
AYTEMIZ Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe yenilgisi sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Atan, "Beş büyük lige bakınca topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır diye düşünüyorum" dedi. Maçtan önce daha kafa kafaya bir maç beklediğini dile getiren Atan, "İlk yediğimiz gol tesadüftü. Pozisyonlara girdik aslında iyi pozisyonlar yakaladık. Maçı çevirme şansı da geldi ama çeviremedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her oynadığımız oyunda rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bu bizim için büyük adım, böyle devam edeceğiz. Konuşulacak şok şey var ama susma hakkımı kullanıyorum" diye konuştu.
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Susma konuş hoca
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