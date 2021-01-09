Turizmci yeni sezona hazır

AKDENIZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde 2020 deneyimleriyle 2021'e hazır olduklarını bildirdi. Yağcı, koronavirüs nedeniyle seyahat endüstrisinin tarihin en büyük krizini yaşadığını belirtti. Türkiye'nin başta Akdeniz bölgesindeki rakipleri olmak üzere diğer ülkelere kıyasla bu krizi daha az zararla kapattığını aktaran Yağcı, "Daha önce yaşanmış krizlerden edinilmiş birikim ve deneyimlerin yanında böyle dönemlerde daha da önem kazanan kamu yönetimli iş birliği de önemli rol oynadı. Bu deneyim ve birikimlerimiz 2021 yılı için de yol gösterici rehberimiz olacak" dedi.

2021 ATILIM YILI

Turizmin yılı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde sonlandırdığını aktaran Yağcı, "2020 birlik ve dayanışma yılı oldu, 2021 de atılım senesi olacak. 2021 yılında durumu iyi değerlendireceğimize ve sektörümüzün büyüyeceğine inancımız tamdır. Salgının ilan edilmesinden kısa bir süre sonra marttan beri sektörümüzün desteklenmesi noktasında gece gündüz demeden çalışmalarımıza başladı" diye konuştu. AŞI IŞIK TUTACAK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 2021 turizmi için en önemli etkenin 'aşı' olduğunu söyledi. "Aşı dirilişimize ışık tutacak" diyen Çorabatır, nisan- mayıs aylarına kadar aşılama tamamlanırsa, nisan ortası gibi turizm hareketliliğinin başlayacağını, 2019'un biraz altında turist sayısına ulaşmayı beklediklerini ifade etti. 'Güvenli Turizm: Safe Tourism' modeliyle Antalya 3 milyon 435 bin turist ağırladı. 2019'a göre 12 milyonu turist kaybı yaşanan şehre gelen Rus sayısı ise 1.5 milyonu aştı.

10 MİLYON YOLCU

2020 yılında Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'nın iç ve dış hatlardan toplam gelengiden yolcu sayısı, 9 milyon 987 bin 857 oldu. İki havalimanında, iç ve dış hatlar gelen-giden olmak üzere toplam 67 bin 507 uçuş gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Havalimanı'na, dış hat uçuşlarla 3 milyon 282 bin 144 kişi geldi.