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Yeteneği geçim kaynağı oldu

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Yeteneği geçim kaynağı oldu

ANTALYA'NIN Serik ilçesine bağlı Deniztepesi köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ümmühan Deniz'in küçük yaşlarda keşfettiği yeteneği gelir kapısı oldu. El sanatları ile uğraşan Deniz, tamamen bilek gücüyle yaptığı kilim, paspas, sicim, çanta ve oymacılık ile tahta kaşık ve hayvan figürlerinin yanı sıra kargıdan ördüğü sepetleri satıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Deniz, azim olduktan sonra sıcak bir yuva olur diyerek, evinin tuğlalarını bile kendisinin ördüğünü söyledi.

BAŞKA GELİRİ YOK
Küçük yaşlardan beri el sanatları ve dokumacılıkla uğraştığını söyleyen Deniz, "Çocukluğumdan beri el sanatlarıyla ve dokumacılıkla uğraşıyorum. Heybe, paspas, kilim gibi her türlü şeyden dokuyorum. Bunun yanında oymacılık yapıyorum, sicim ve çanta dokuyorum. Bir gelirimiz ya da sosyal güvencemiz yok. İşte bunları satabilirsem satıyorum. Çocukluğumdan beri uğraşıyorum" dedi. Deniz, günün sonunda yorgunluğunu bağlama çalarak atıyor.

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Yeteneği geçim kaynağı oldu
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