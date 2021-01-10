47 ülkeden 287 gelin

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl 47 ülkeden 287 yabancı kadın, Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenip yuva kurdu. Evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2020'de ilçede 79 evliliğin yapıldığı Rusya, en çok gelin alınan ülke olurken, Kırgızistan 33 gelinle ikinci, Almanya ise 27 gelinle üçüncü, Ukrayna 25 gelinle dördüncü sırada yer aldı. Kazakistan'dan İran'a, Finlandiya'dan Tunus'a, Norveç'ten İngiltere'ye kadar 47 ülke vatandaşı Türk erkekleriyle hayatını birleştirdi.

DERNEK BAŞKANI OLDU

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, yerleşik Rus vatandaşı Olga Ay ve ilçenin ilk İngiliz gelinlerinden Amanda Jane Özsoy buraya geliş hikayelerini ve nasıl evlendiklerini anlattı. Gündüz, çalıştığı holdingden gelen tatil hediyesinde Türkiye'yi seçtiğini aktararak ülkeye ilk olarak 18 yıl önce geldiğini söyledi. Gündüz, "Alanya'ya turist olarak geldim sonra eşimle tanıştım. Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevmeye başladım. En önlemli olanda eşimle iyi bir aile kurdum. Ailelerimiz de eşimle ve beni çok sevdiler. O yüzden burada kalma kararım çok zor olmadı" dedi.

BEN TÜRK OLDUM

Türkiye'ye eşinin vasıtasıyla geldiğini aktaran yerleşik Rus vatandaşı Olga Ay, burada yaşayacağı aklının ucundan bile geçmediği ve bir anda olduğunu vurguladı. Ay, "Rusya'da yaşamayı düşünüyordum ama burada yaşamaya başladım. Ama burada yaşamaktan çok memnunum. Artık ben Türk oldum" diye konuştu.



TÜRK İLE 2'NCİ EVLİLİK

BIR otelde müdürlük yapan İngiliz asıllı Amanda Jane Özsoy, 31 sene önce Alanya'ya gelerek burada Türk vatandaşıyla evlilik yaptığını belirtti. Eşi ile tatilde tanıştığını söyleyen Özsoy, "Eşimle 10 sene evli kaldım ve maalesef trafik kazasında kaybettim. Şimdiki eşim Adem Özsoy ile tanıştım ve evlendim. Alanya'ya geleli 31 sene oldu ve buraya 19 yaşındayken geldim. Tabii çok şeyler değişti. 2 evlilik yaptım ve 2 eşimde Türk oldu" ifadelerini kullandı.