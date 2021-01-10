505 milyon çiçek

Koronavirüse rağmen 83 ülkeye yaklaşık 107 milyon dolarlık çiçek ihraç etti, sektörün 2021 yılki ihracat hedefi ise 125 milyon dolar olarak belirlendi. Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretilen çiçekler, yılbaşı, sevgililer, kadınlar ve anneler günü gibi özel günler başta olmak üzere yıl boyunca hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılıyor. Kesme çiçek, iç mekan, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ve çelenk ihracatını bünyesinde toplayan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen yıl yurt dışına büyük bir bölümü karanfil olmak üzere 505 milyon dal çiçek satışı yapıldı.

GEÇEN YIL YAKALANDI

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, salgın nedeniyle 2020'ye kötü başladıklarını ancak haziranda sevindirici sevkiyatlar yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Salgın sürecinde İspanya ve İtalya gibi ülkeler, dikim yapamadılar. Salgını daha şiddetli yaşadılar ve daha sert mücadele ettiler. Bizler İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerekli önlemleri alarak dikim yapabildik. Rakip ülkelerde oluşan açığı Türkiye kapattı. 83 ülkeye 107 milyon dolarlık çiçek sevkiyatı yapıldı. En büyük pazar Hollanda oldu. Bu ülkeyi de İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan takip etti. Geçen yıla göre ihracatta önemli bir kayıp vermedik. Bu süreçte ülke olarak iyi bir sınav verdik" ifadelerini kullandı. Bu yıl için umutlu olduklarını anlatan Yılmaz, "Geçen yıl koymuş olduğumuz 125 milyon dolarlık hedefi inşallah 2021 yılında yakalayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.