700 yıllık çınar zamana direniyor

Akseki ilçesinde bulunan 700 yıllık çınar ağacı zamana direniyor. Üzerine yıldırım düşen, vatandaşlar tarafından içine atılan ateş sebebiyle yakılan ağaç her şeye rağmen heybetli görüntüsüyle ayakta durmaya çalışıyor. Cendeve Mahallesi Sarmaşıklı mevki piknik alanında bulunan asırlık çınar ağacını gören vatandaşlar ise yüzyıllık çınarın önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor98 yaşındaki Ahmet Kondak, gençliklerinde Sarmaşıklı mevkisindeki piknik alanında hayvan otlattıklarını ve ağacın altında piknik yaptıklarını anlattı. Mayıs ayında yaprak açan ağacın sonbaharda yapraklarını döktüğünü kaydeden Kondak, "Her mayısta ağacın tekrar yaprak açıp açmayacağını merakla bekliyoruz. Yaz ağlarında burada suyun başında ağacın gölgesinde oturarak serinliyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımızla piknik yapıyoruz" dedi.