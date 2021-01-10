Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri ATSO da topa girdi

ATSO da topa girdi

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
ATSO da topa girdi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya'da oynatılması talebinde bulundu. Çetin, dünyanın mücadele ettiği koronavirüsten turizm sektörünün de etkilendiğini dile getirdi.

CAN SUYU OLUR
SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan'ın, Süper Lig'de ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinin Antalya'da oynanması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Çetin, "Öneriyi sonuna kadar destekliyoruz. Antalya bölgesi sahip olduğu uluslararası spor tesisleri ile Akdeniz çanağındaki en önemli spor turizmi destinasyonu konumunda. Sadece kamp döneminde yerli ve yabancı 2 bine yakın kulübü ağırlıyoruz. Salgın, Antalya ekonomisinin omurgası durumundaki turizmi ve turizme bağlı pek çok sektörü etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonunun maçları, Antalya'da oynatma yönünde alacağı karar, turizm ve bağlı sektörlere can suyu olacaktır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ATSO da topa girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA