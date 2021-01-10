Brezilyalı Pinho’nun transferi gündemde

TRANSFER çalışmalarını sürdüren FTA Antalyaspor'un, Portekiz ekibi Maritimo'dan Rodrigo Pinho'yu transfer edebileceği iddia edildi. Devre arasında Maritimo'dan ayrılması beklenen başarılı futbolcu için Benfica ve Antalyaspor'un transfer girişiminde bulunduğu belirtildi. 12 MAÇTA 7 GOLBu sezon ligde 12 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bugüne kadar Maritimo ile çıktığı 111 maçta da golcü futbolcunun ortaya koyduğu performans dikkat çekiyor. 41 kez rakip ağları sarsan Breziylayı golcü futbolcu, 4 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.