Canavar yine can aldı

ANTALYA'NIN Muratpaşa ve Manavgat ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Sultan K.'nin kullandığı 48 F 8279 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Gerişburnu Kavşağı'nda, Hüseyin B. yönetimindeki 48 NC 041 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde yolcu olarak bulunan Mehmet Şen ile diğer otomobildeki yolcu Zeynep Zor hayatını kaybetti. Kazada araçlara sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

POLİSTEN KAÇTI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde Mertcan Çolaki'nin (20) kullandığı 07 EH 613 plakalı motosiklet, motosikletli Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kız arkadaşı Esra Toprak ile ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Çolak, kırmızı ışıkta bekleyen 07 EV 868 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yere düşerek yaralanan Çolaki, polisler tarafından yakalandı. Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı. Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde ise Rus turist Vlasova Viktorııa'nın kullandığı 07 AID 480 plakalı ATV kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu sırada çay içmekte olan ve işitme engelli olduğu öğrenilen Bingöl Yılmaz isimli vatandaş, kazayı refleksi sayesinde ucuz atlattı. Kazada, Rus turistler Vlasova Viktorııa ve Dmıtry Turpıtko yaralandı.