Evde kabus anları

Antalya'nın Elmalı ilçesi Gölova Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Aykut'un (87) evinde dehşeti yaşadı. Yaşlı kadının evine giren yüzü maskeli ve eldivenli 3 kişi, yaşlı kadını ellerini ve ayaklarını bağlayarak darbetti. Şüpheliler, ardından sol kolunda bulunan 22 ayar 10 bileziği alıp kaçtı. Elleri ve ayakları bağlı kanlar içinde kalan Hatice Aykut, sürünerek gittiği komşusundan yardım istedi. DAĞ EVİNDE BULUNDU

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Komutanlığı olayla ilgili özel ekip oluşturdu. İlçede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, kısa sürede şüphelilerin aynı ilçede oturan Abdullah S. (33), Ayhan T. (30) ve Resul U. (33) olduğunu belirledi. 3 cani düzenlenen operasyonla dağ evinde gözaltına aldı. Dağ evinde yapılan aramada 7 bilezik, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Bileklerinde, dudağında ve yüzünün bazı bölgesinde morluklar oluşan Aykut, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın şokunu atlatamayan Hatice Aykut, "Koltukta uzanıyordum. Birden bir elin yüzümü kapattığını fark ettim. Kalkmak istedim. Ancak, beni aşağıya doğru bastırıp, gözlerimi ve ağzımı bantlarken, diğeri cep telefonunun ışığıyla kolumdaki bileziklerimi çıkartı. Daha sonra beni yattığım koltuktan aşağıya atıp kaçtılar. Evin içinden sürüklenerek, aşağıya kadar inip, komşularıma seslendim. Bazıları uyuyorlardı. Güçlükle sesimi duyurdum. Yanıma gelip, hemen jandarmayı aradılar. Jandarma kısa süre içinde yakaladı. Bileziklerime kavuştum" dedi.

İNSAN BUNU NASIL YAPAR

Annesinin yaşadıkları yüzünden zor saatler geçirdiklerini anlatan Tevfik Buca, "Olay sonrası yanına nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bilezik yüzünden bir insana bunlar yapılır mı? Daha önceden de kapısını çalıyorlardı. Ancak bu kadar olacağını beklemiyordum. Tek sevindiğimiz şüphelilerin adalet önünde hesap verecek olması. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.