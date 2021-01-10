Kadın eliyle orman

ANTALYA Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Gömbe ve Sütleğen yaylalarının dağlarındaki sedir ağaçlarından kozalakları işçilere toplatıyor. Son derece güç ve tehlikeli bir iş olan ve eylül, ekim aylarında toplanan sedir kozalakları, Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Bölgeden bu yıl 17 ton kozalak toplandı. Bir kilo kozalak için 2 lira 60 kuruş ödeme yapılıyor.

GÜNDE 120 KİLO TOPRAĞA ATILIYOR

Kasım ve aralık ayı başında gerçekleşen işlemde bir işçi günde 80 ile 120 kilo arasında kozalak topluyor. Bu yıl 17 ton kozalaktan 11 bin 500 kilo tohum çıkarıldı. Bu yılki tohumlar Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ve orman işçilerinin katıldığı programla toprakla buluşturuldu. Törene katılanlar, çuvallarla bin 250 metre yüksekliğindeki Yuvalıca Yaylası'na getirilen tohumları, önlük ceplerine doldurdu ve sıra halinde ekildi.

2 BİN 400 DÖNÜM ARAZI

Bu yıl Yuvalıca Yaylası'nda 900 dönüm, son üç yılda da 2 bin 400 dönüm alana tohum atıldı. Tohum ayrıştırma ve atmasında çalışan işçilere ürettikleri tohum ve atıkları tohum miktarına göre ödeme yapılıyor. Türkan Kazıkçı, "Tohumlar fidan olacak, Torunlarımıza bırakacağız" dedi.