Kahvenin 87 yıl hatırı var

TROPİK meyve türlerinin yetiştirilmesinde son yıllarda büyük gelişme sağlanan Antalya'da, şimdilerde ise kahve üretimine yönelik çalışmalar hız kazandı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Antalya'da kahve üretimi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Abdullah Ünlü, "87 yıl önce 1934 yılında yapılan araştırmalar o dönemin alt yapısı ve teknolojileri uygun olmadığı için sonuca ulaştırılamamış. Daha sonra çalışmaların Alanya ve Gazipaşa bölgesine kaydırılması düşünülmüş. Şimdilerde Alanya'da küçük çaplı kahve üreticisi çiftçiler var. Kahve üretimi üzerine çalışmaya başladık. Pandemiden dolayı çalışma yapacağımız kahve çeşitlerini Antalya'ya getiremediğimiz için projeyi bir süre erteledik. En kısa sürede çalışmamızı tamamlayıp, Antalya'ya ve çiftçilerimize kahveyi kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

AÇIK ARAZİ

Tropik meyve üretiminin Alanya ve Gazipaşa'da açık alanda, Antalya'da ise örtü altında devam ettiğini sözlerine ekleyen Ünlü, "Son yıllarda iklim değişiklikleri tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve Antalya'yı çok etkiliyor. 7 türde, 11 çeşit olarak çalışma yaptığımız tropik meyvelerden passiflora- çarkıfelek, pitaya-ejder meyvesini tescilleterek üretimine başladık. Geçen yıl da bir mango, bir longan ve iki litchi türüne tescil aldık. Bu yıl yeni tescil alan tropik meyvelerin üretimlerine başlanacak" şeklinde konuştu.