Kemer’de tasarruf sürüyor

ANTALYA'DA CHP'li Mustafa Gül yönetiminden büyük borç yüküyle devralınan Kemer Belediyesi'nde tasarruf sürüyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu 21 aylık süreçte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Topaloğlu, yapıkları tasarruf ile pandemiye rağmen projelerin hayata geçtiğini, belediye çalışanlarının görev yaptıkları 21 aylık süre içerisinde maaşlarını günü gününe aldıklarını kaydetti.

AĞIRLAMA BÜTÇESİ

Başkan Topaloğlu, "Kemer Belediyesi olarak 21 aylık görev süremizde temsili ağırlama giderlerinden 11 milyon 32 bin lira tasarruf ettik. Yine 21 aylık görev süremizde 22 milyon 472 bin lira yatırım yaptık. 21 ayda 21 milyon borç ödemişiz. Şu anda esnafımıza aralık ayı faturalarından sadece 800 bin lira borcumuz var. Tüm bunların yanı sıra Kemer Belediyesi'nin bankada 11 milyon lira parası var" açıklamasında bulundu.