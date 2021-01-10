Sızdırmaz belgeli tabut dönemi

sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı. Antalya'nın ilçelerinde tabut satışı ve cenaze transferinde son 6 aydır artış yaşadıklarını aktaran Arslaoğlu, "Ahşap tabut içerisine galvaniz kaplama zorunluluğu getirildi. Son aylarda içi galvaniz kaplı tabutların satışında yüzde 70 artış var. Eskiden tek tabut birkaç defa kullanılıyordu. Bulaşıcı hastalıktan vefat edenler tabutla defnedildiği için artık defin işlemi galvaniz kaplı tek kullanımlık tabutlarla yapılıyor" diye konuştu.