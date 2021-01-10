Ustaer’e son veda

SEVGILISI CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U. tarafından kıskançlık krizi sonucu balkondan itildiği iddia edilen ve önceki gün 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP Kaş eski İlçe Başkan Adayı Gül Ustaer (33) son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören Ustaer, Kaş ilçe merkezindeki evinin balkonundan 27 Haziran 2020'de düşerek ağır yaralanmıştı. Gül Ustaer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kaş'a bağlı Gökçeören Mahallesi Baldızlı mevkiine getirildi. Ustaer, burada kılınan ikindi namazının ardından Gökçeören Mahallesi Baldızlı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Finike, Kumluca ve Demre belediye başkanları, CHP'li yöneticiler ve Ustaer'in ailesi katıldı.

HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Gül Ustaer'in ağır yaralanmasından sonra Kaş Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Kaş Asliye Ceza mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve dava açılmıştı. Savcı, R.S.U. ile olay anında evde bulunan H.Ç. ile O.Y. hakkında Türk Ceza Kanunun 87. maddesinde belirlenen 'Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Sebebiyet Verecek şekilde Kasten Yaralamak'suçunu işledikleri gerekçesiyle 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Olay günü yaşananların kaza olmadığını ileri süren Gül Ustaer'in annesi Fatma Ustaer de kızının cinayete kurban gittiğini ileri sürmüş ve olayda adı geçenlerin cezalandırılmasını istemişti. Gül Ustaer'in ölümü ile iddialar ortada kalırken önümüzdeki günlerde görülecek davada, tutuksuz yargılanan R.S.U., H.Ç. ve O.Y., hakim karşısına çıkacak.