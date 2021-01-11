Damla damla iyilik

Antalya'da yardım gönüllüsü Derya Reyhan'ın 10 yıl önce tek başına başlattığı 'Bir Damla Sevgi' hareketi sınırları aştı. Reyhan, arkadaşı Gülcan Taşbaşı, Ümmühan Akgün ile kızı Zehra Tok'un da desteği ile 10 yılda 10 bin çocuğu tepeden tırnağa giydirip kırtasiye yardımında bulundu. Derya Reyhan ve arkadaşları, bunun yanında 10 bin aileye de gıda yardım götürdü.Reyhan, son olarak il genelinde tespit ettiği 150 çocuğa giyecek ve ayakkabı yardımı için kolları sıvadı. İstanbul'da mağazaya giderek giyim alışveriş yapan Reyhan giyecekleri kızı ve arkadaşları ile birlikte tek tek paketleyip ardından çocuklara ulaşarak onları sevindirdi. Bununla da yetinmeyen Reyhan ve arkadaşları 150 çocuğun kışlık ayakkabı ihtiyacını da karşıladı.Derya Reyhan, bundan sonraki amaçlarının 10 bin çocuğa daha ulaşmak olduğunu söyledi. Bunun için gece gündüz iyilik yolunda çalışacaklarını belirten Reyhan, "Bunun için kolları sıvadık. İl geneli il dışı fark etmez. Türkiye'nin neresinde tespit edip onlara ulaşacağız. Onların kalbini gönüllerini ısıtacağız" dedi.AK Parti Antalya Konyaaltı İlçe Başkanı Esra Karababa da Derya Reyhan'ı evinde ziyaret ederek çalışmasına destek verdi. Çalışmanın gurur ve onur verici olduğunu belirten Karababa, "Derya hanımın yaptığı tüm Türkiye örnek bir çalışma. Biz de elimizden gelen katkıyı ona sunuyoruz. İyiliğin damlaya damlaya göle, okyanusa dönüştüğünün bir göstergesi bu hareket. Kadınlarımızın istediğinde hayatları nasıl değiştirebileceğinin kanıtı" diye konuştu.