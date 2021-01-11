İşin sırrı sabır

Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'de 174 günlük deplasman galibiyeti hasretine Göztepe maçı ile son verdi. Dış sahadaki son galibiyetini Dış sahadaki son galibiyetini 19 Temmuz 2020'de Ankargücü'ne karşı 1-0'lık maç ile alan kırmızı beyazlı takım, bu sezonun ilk deplasman galibiyetini kazandı.Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal galibiyetin sırrının sabır olduğunu vurguladı. Ersun Yanal, maçı disiplin ve sabırla kazandıklarını söyleyen Yanal, "Her maçın kendisine göre senaryosu var. Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil" dedi. Ersun Yanal devre arası transfer çalışmaları ile ilgili de konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun transfer limitlerine atıfta bulunan Yanal, "Herkesin limit sanatçılığı var. Lig baya hızlı ilerliyor. Limitler birden bire kapanıyor. Orada bir sanatçılık yapacak mıyız, günler gösterecek ama öyle bir düşüncemiz yok" dedi.Galibiyeti getiren golün, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşayan Doğukan Sinik'in ayağıyla gelmesi ise güzel bir tesadüf oldu. Futbola Kunduspor altyapısında başlayan ve 13 yaşından beri Antalyaspor'un camiası içinde yer alan Doğukan Sinik, maç sonu yaptığı açıklamada golü 2014 yılında kaybettiği babasına armağan etti.Kendisi için çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Sinik, "Hep bugünü bekliyordum. Çoğu zaman başka mevkilerde oynadım, gol atamadım, bu konuda çok eleştirildim ama duygularımla hareket eden birisi olduğum için belki hata yapıyorum. Çok mutluyum. İnşallah devamı gelir" diye konuştu. Doğukan Sinik, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk kez Antalyaspor forması ile fileleri havalandırmıştı.AMILTON: Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. 72 saat tamamlanmadan ikinci maça çıkıyoruz. Bizim için de karşı taraf için de kolay değil. Hocamızın bize verdiği duyguyu sahaya yansıttık. Daha akıllı durmaya çalıştık. Rakibin çok net bir tane pozisyonu vardı. Onun dışında sıkıntı çektiğimiz pozisyon olmadı. 2 maçtır yükselen bir ivme var. Artık buradan sonra kaldığımız yerden devam ettirmeliyiz.3 haftadır güzel mücadele veriyoruz. Oyun sistemimiz oturdu. Güzel bir galibiyet aldık. Deplasmanda kazanamıyorduk bu da bizim için iyi oldu. Trabzonspor ve Konyaspor maçlarıyla ilk yarıyı iyi bitirip ikinci yarıya odaklanacağız. Ersun Yanal'ın gelişiyle bir oyun sistemimiz oldu, umarım bunu sürdürürüz.