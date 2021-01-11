Karavanla geldiler

POLONYALI Jan ve Aneta Antoniewicz çifti, 4 ve 2.5 yaşındaki çocukları ile 8 aylık bebeklerini alarak karavanla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Bir yazılım şirketinde çalışan Jan Antoniewicz, tatil için izole bir yaşam tercih ettiklerini, bu nedenle karavanla geldiklerini söyledi. Jan Antoniewicz, "Koronavirüs dönemini geçirmek için hoş ve sıcak bir yer arıyorduk. Şimdiye kadar Balkanları, Arnavutluk gibi ülkeleri çok gezmiştik. İlk geldiğimiz Alanya'yı çok beğendik. Genel olarak bir yerde uzun süre kalmayız ama Alanya'da 4'üncü günümüzü geçirdik. Burayı çok sevdiğimiz için burada daha uzun süre kalmaya karar verdik. Vizemiz ne kadar izin verirse kalmak istiyoruz" diye konuştu.