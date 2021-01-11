Paşa ile randevu

Süper Ligin 18'inci haftasında Oba Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor maça hazır. Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatan Alanyaspor seriyi galibiyet ile sürdürmek istiyor.Alanyaspor'da geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçeyle oynanan karşılaşmada sarı kart gören Tzavellas ve Davidson cezalı duruma düşerek kadroya dahil edilmezken sakatlığı geçen kaleci Ufuk, takımın maç öncesi yaptığı son antrenmana katıldı. Şimşek sahasında konuk edeceği Kasımpaşa SK ile 12 kez karşılaşırken, bu maçların 6'sını Alanyaspor, 4'ünü de Kasımpaşa kazandı, 2 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda turuncu yeşilli takım 23 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.