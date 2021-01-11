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Taziye pideleri özel ellerden

Büyükşehir Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel bireylerin ürettiği pideler taziye evlerine gönderiliyor. Özel eller 2020’de 15 bin pide üretti

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Taziye pideleri özel ellerden
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki meslek edindirme sınıflarında eğitim gören özel bireyler, aldıkları eğitimle hem sosyal hayata adapte oluyor, hem de meslek ediniyor. Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın ise ikincisi rehabilitasyon merkezindeki özel bireyler, merkezin mutfak bölümünde ustalarla pide yapmayı öğreniyor. Özel ellerden çıkan pideler, kent merkezindeki taziye evlerine servis edilerek, ücretsiz ikram ediliyor.

MAAŞ DA ALIYORLAR
Merkez Müdürü Gülser Yılmaz, "Günlük 350- 450 arasında pide yapabiliyoruz. Her gün taziye olmuyor ama olunca fırını hazırlayıp, hemen pişiriyoruz. 2020 yılında 15 bin pide üretildi" dedi. Pide ustaları Bekir Sarıtaş ve Halil Yeşilova da özel bireylerin çok yetenekli olduğunu anlattı. Sarıtaş, "İlk geldikleri güne nazaran çok geliştiler. Şu anda herhangi bir fırında pide ustasının yanında rahatlıkla çalışabilirler" dedi. Özel bireylerden Ahmet Yıldırım ve Çapan Duman ise uygulamayı çok sevdiğini belirterek, "Pidelerimiz çok güzel oluyor. Taziye çadırlarına gönderiyoruz pideleri. Bizler de yiyebiliyoruz" dedi.

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Taziye pideleri özel ellerden
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