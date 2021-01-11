Turistler dağda mahsur kaldı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Rus turistler Y.B. (20) ve A.V. (28) yollarını kaybedince sarp bölgede mahsur kaldı. Biri kadın 2 turistin, saat 22.00 sıralarında yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. JAK ekibi, Rus turistleri, 7 saat süren çalışma sonunda sabah erken saatlerde kurtardı. 2 turistin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, turistleri Kemer ilçesine geri götürdü. Turistler jandarmaya teşekkür etti.