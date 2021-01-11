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Turistler dağda mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Turistler dağda mahsur kaldı
ANTALYA'NIN Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki dağlık alana gezi amaçlı çıkan Rus turistler Y.B. (20) ve A.V. (28) yollarını kaybedince sarp bölgede mahsur kaldı. Biri kadın 2 turistin, saat 22.00 sıralarında yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. JAK ekibi, Rus turistleri, 7 saat süren çalışma sonunda sabah erken saatlerde kurtardı. 2 turistin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, turistleri Kemer ilçesine geri götürdü. Turistler jandarmaya teşekkür etti.
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Turistler dağda mahsur kaldı
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