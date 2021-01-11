Türk Ocağı Parkı’na kültür ve sanat tesisi

ANTALYAKepez Belediyesi, Türk Ocakları Antalya Şubesi'nin, kültür ve sanat tesisi talebi için harekete geçti. Kepez Belediye Meclisi kararıyla Türk Ocağı isminin verildiği parka, 150 metrekare büyüklüğünde, tek katlı kültür ve sanat binası yapılması için düğmeye basıldı. Tesisin, parka kazandırılmasının önündeki imar engeli de meclis kararıyla ortadan kaldırıldı.Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Ocağı'nın, milli kültürün en önemli simgelerinden biri olduğunun altını çizdi. Türk Ocağı'nın, Antalya'daki kurucusunun merhum Dr. Burhanettin Onat olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Akdeniz Üniversitesi'nden birçok akademisyen, Antalya'nın entelektüel dünyasından isimler, Türk Ocağı'nda önemli seminerler yapıyor ve çeşitli fikirsel paylaşımlarda bunuyor. Türk Ocakları Antalya Şubesi, özellikle üniversitedeki gençlere yönelik çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de düzenliyor. Artık bu etkinlikler için uygun bir merkez olacak. Tesis üniversite öğrencilerinin, belediyemizin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına tahsis edilecek" ifadelerini kullandı. Başkan Tütüncü, tesisin mimari projesinin tamamlandığını, yapım ihalesinin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.