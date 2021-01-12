34 kez ısırıldı ama yılmadı

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde evini çevreleyen arazide onlarca sokak köpeğini beslemeye çalışan Hüseyin Aktaş, adeta evinin bahçesini barınağa çevirdi. Aktaş, sahipsiz köpeğine mama vererek onların kış günlerinde aç kalmaması için çaba gösteriyor.5 yıl önce evinin yakınında sokak köpeği saldırısında 34 yerinden ısırılan Aktaş, başına gelen bu üzücü olaya rağmen köpekleri beslemeye devam ediyor. Yaşadığı saldırı sonrası içinde korku oluştuğunu anlatan Aktaş, "Korksam da onlar da can taşıdığı için beslemeye çalışıyorum" dedi. Aktaş, çevredeki diğer yaralı köpeklerin tedavisi için destek istedi.