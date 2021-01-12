Kortta fırtına esiyor

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde çeyrek finale yükselen son 4 sporcu belli oldu. Çeyrek final eşleşmelerinin netlik kazandığı turnuvada 4 tekler maçı oynandı. İlk maçta dünya 17 numarası İtalyan raket Fabio Fognini ile klasmanın 72. basamağındaki Fransız Jeremy Chardy kozlarını paylaştı. 2 saat 53 dakika süren mücadelede Chardy, turnuvanın favori isimlerinden 3 numaralı seri başı Fabio Fognini'yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adını son sekize yazdırdı. Chardy, son dörde kalma mücadelesini Hugo Grenier'in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça çıkmaması sonucu çeyrek finale yükselen Jan- Lennard Struff karşısında verecek.Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ise Bulgar Dimitar Kuzmanov'u 6-2, 6- 3 yenerek son sekizdeki yerini aldı. Dünya 10 numarası Berrettini, yarı final yolunda Fransız Tristian Lamasine'yi 6-2, 6- 4 ile saf dışı bırakan Antalya Open'ın 8 numarası Alexander Bublik ile karşılaşacak.Çiftlerde gerçekleşen maçlarda 3 seri başının da tur atladığı çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şöyle: "Nikola Mektic (Hırvatistan) / Mate Pavic (Hırvatistan) - Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) / Andre Begemann (Almanya): 6-0, 6-1 - Ivan Dodig (Hırvatistan) / Filip Polasek (Slovakya) - Harri Heliovaara (Finlandiya) / Emil Ruusuvuori (Finlandiya): 3-6, 6-4, 11-9 -Jeremy Chardy (Fransa) / Fabrice Martin (Fransa) - Alexander Bublik (Kazakistan) / Andrey Golubev (Kazakistan): 6-1, 6-1-Salvatore Caruso ( İtalya) / Andrea Vavassori ( İtalya) - Luca Margaroli (İsviçre) / Florin Mergea (Romanya): 6-1, 6-0"ITF turnuvası W15 Antalya'da milli tenisçiler İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu. 1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında turnuvanın 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono/Aurora Zantedeschi'yi 6-2, 3-6 ve 10-6'lık setlerle mağlup eden İpek Öz/Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Çiftlerde İpek Öz'ün 7, Cemre Anıl'ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu şampiyonluk, ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor.