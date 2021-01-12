Kuaförler sağlık için konuşacak

ANTALYA'DA meme kanseri ve belirtilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sohbetiniz sağlıklı olsun' sloganıyla proje başlatıldı. Antalya Kadın Müzesi öncülüğündeki projeye Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile belediyeler de destek veriyor. Proje kapsamında vakitlerinin önemli bölümünü kuaförlerde geçiren kadınlara, kuaförler tarafından 10 soruda meme kanseri broşürü dağıtılıp, sohbetlerde bu konunun işlenmesi sağlanıyor.İlk etapta genel cerrah Prof. Dr. Alihan Gürkan ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, kadın kuaförlerine yönelik eğitim seminerleri düzenledi. Seminere katılan kuaförlere meme kanserinin belirtileri ve erken tanının önemi hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Gürkan, "Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseriyle karşılaşıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü meme kanserinde en önemli faktör erken tanıdır" dedi. ATAV Başkanı Ege ise "Vaktinin büyük kısmını kuaförlerde geçiren kadınların yaptıkları sohbetlerde faydalı, sağlık açısından onları yönlendirmesi için kuaförlerimizi eğitelim mantığıyla hareket ettik" diye konuştu.