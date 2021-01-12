Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde camları kırık, kapısı kapanmayan evde tek başına yaşayan Nergiz Bektaş (60) destek bekliyor. Nergiz Bektaş'ın 2 çocuğunun babası olan Selahattin Bektaş, 7 yıl önce hayatını kaybetti. Eşini kaybeden ve maddi zorluk yaşamaya başlayan kadına, 2 ayda bir alacağı 650 lira maaş bağlandı. Çöplerden kağıt toplayan oğlu Ali Bektaş'ın kazancıyla evi geçindirmeye çalışan Nergiz Bektaş, büyük zorluk yaşıyor.Faturalarını ödeyemeyince elektriksiz ve susuz kalan Nergiz Bektaş, bir hayırseverin faturaları ödemesiyle yeniden elektrik ve suya kavuştu. Zaman zaman komşularının yemek vererek destek olduğu Bektaş, havanın soğumasıyla birlikte camların kırık olduğu evde yaşamak daha da güçleşince çevreden yakacak malzeme toplamaya başladı. Bektaş bu kez de 500 lira olan kirasını ödeyemediği için evden atılmaktan korkuyor. Bektaş, kirasını ödeyebilmek için destek ve oğlu için iş istedi. Nergiz Bektaş, "1 oğlum var çöplerden kağıt topluyor. Onun da 3 çocuğu var, kendine mi baksın, bana mı baksın. Oğlum ekmek, yemek getirirse yiyoruz getirmezse aç kalıyoruz. Aldığım maaşla kiramı mı ödeyeyim, karnımı mı doyurayım. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.