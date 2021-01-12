Saklıkent’ten Sarıkamış’a

SARIKAMIŞHarekatı'nın 106'ncı yıl dönümü Antalya'da anıldı. Antalya Valiliği, 'Saklıkent'ten Sarıkamış Gençlik Şühedanın İzinde' başlıklı bir etkinlik düzenledi.Program bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yürüyüşe Genç Kızılaylılar Topluluğu üyeleri de katıldı. Genç Kızılay Antalya Şube Başkanı Batı Berk Büyüklük, 1914'de Sarıkamış Allahuekber Dağlarında, Kars'ı Ruslardan almak için vatanı uğruna şehit düşen, 90 bin askeri anmak için karlar altında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyüklük , "106 yıl önce vatan sevgisiyle donarak şehit düşen kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.