Yaralı kedi için seferberlik

ANTALYA Konyaaltı Caddesi üzerinde motosikletli kurye Ali Aldağ tarafından sokak köpeklerinin arasından kurtarılan yüzünden yaralı kedi için vatandaşlar ve zabıta ekipleri seferber oldu. Kedinin durumuna üzülen çevredeki vatandaşlar, yoldan geçen zabıta ekibini durdurarak yardım talebinde bulundu. Kedinin tedavi edilmesi için harekete geçen zabıta ekipleri, hayvan ambulansı çağırdı.Yavru kediyi tesadüfen bulduğunu anlatan Ali Aldağ, "Sokak köpeklerinin havlamaları üzerine merak edip kediyi bulduğum yere gittim. Kedi olduğu yere çökmüş kaçamıyor, sadece acı acı miyavlıyordu. Hızla aralarına girip köpekleri kovdum, Kediyi kontrol ederken yüzünün yarısının olmadığını fark ettim. Gözleri kapalı ve iltihap akıyordu. Görüntüsü çok kötüydü. Acil tedavi edilmesi gerektiğini düşünüp, o sıra yoldan geçen zabıta ekiplerini durdurup yardım istedim" diye konuştu. Yaralı kedi, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülerek tedaviye alındı.