Yaşlılar aşıya ikna ediliyor

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan ve yaşları 60 ile 92 arasında değişen vatandaşların eğitim gördüğü Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi'nde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde eğitime ara verildi. Evden çıkmalarına belirli saat aralığında izin verilen yaşlılar, kafalarındaki en büyük soru işareti olan aşı noktasındaki endişelerini görüntülü olarak uzmanına sorabiliyor.Yaklaşık 3 bin öğrencisi bulunan Akdeniz 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencisi yaşlıların sorularını Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük cevaplıyor. Yaşlılardan en çok koronavirüs aşısı ile ilgili soru geldiğini anlatan Başıbüyük, "Görüştüğümüz yaşlıların yüzde 30-37'lik kesimi aşı olmayı düşünmüyor. Bu tereddütlerini gidermeye çalıştık" dedi. 'Aşı yüz felci yapar mı' gibi sorular geldiği dile getiren Başıbüyük, "Aşı konusunda bilgi kirliliği var. Aşı olarak alacağımız risk, çok daha düşük olacaktır. Sabah evden çıktığımızda muhtemelen trafik kazası geçirme riskimiz, ölüm riskimiz aşı olduğumuzda karşılaşacağımız riskten belki 100 bin kat, belki 1 milyon kat daha fazladır" diye konuştu.