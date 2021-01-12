Yerel türküye Fransız yorumu

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde müzik öğretmeni ve Türk halk müziği sanatçısı Emre Dayıoğlu, bir Burdur yöresi türküsü olan 'Goca Çamın Gürlemesi Dalı İlen' türküsüne klip çekti. Klipte, türkünün nakaratını Fransız müzisyen Gabriel Meidinger, Türkçe olarak seslendirdi. Fransız müzisyen Türk giysileri ve kemanı ile türküye renk kattı.Fransız müzisyenin türküye olağanüstü bir renk ve güzellik kattığını anlatan Dayıoğlu, "Teke Yöresi türkülerini, müzik kültürünü, çalgılarını yeni nesillere sevdirebilmek, dinletebilmek için kendi yaptığımız düzenlemeler ve kliplerle geleceğe taşımak istiyoruz. Türkülerin unutulmasının ve yeniden hatırlanması için çaba harcıyoruz. Çektiğimiz klipte dillerimiz, türkümüzün sözleri farklı da olsa, müziğin evrenselliğini, müziğin farklı uluslardan, farklı dillerden insanların ortak dili olduğunu gördük" açıklamasında bulundu.