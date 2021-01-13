Alanya tiyatrosuna beş ödül birden

ALANYA Belediye Tiyatrosu, farklı dallarda yine 5 ödül birden kazandı. Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Emek ve Başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu. Alanya Belediye Tiyatrosu'nun sezonun ilk oyunu olarak sahnelediği Kafkas Tebeşir Dairesi, çeşitli dallarda 4 ödül birden alırken, 'Kalbimin Sevgili Gözü' adlı özel çocukların oynadığı oyun ise 'En İyi Çocuk Oyunu' seçildi.Kafkas Tebeşir Dairesi oyununun rejisörlüğünü üstlenen Devlet Tiyatroları Rejisörü Yunus Emre Bozdoğan 'Yılın Yönetmeni' ödülünü alırken, oyunun dramaturgu Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ise 'Yılın Dramaturgu' ödülüne layık görüldü. 'En İyi Kostüm' ödülü Gökçe Şener'e, 'Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' de Birke Muratal Doğan'a verildi. Tiyatro ekibini kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu pandemi döneminde salgına rağmen iki yeni oyun çalışarak seyircisiyle buluşan tiyatromuza verilen ödüller bizi gururlandırdı" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) da Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde 3 dalda 5 ayrı ödül kazandı.