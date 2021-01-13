Asaf’a ‘kulak’ verin

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin tek çocuğu olan 3 buçuk yaşındaki Asaf, doğuştan sağ kulak deliği ve kulak kanalı olmadan dünyaya geldi. Asaf'ın ameliyat olabilmesi için toplanması gereken 90 bin doları aile karşılayamayınca, anne Betül Korkmaz kampanya başlattı. Asaf için ürünler satışa çıkartılan ürünler, sosyal medya üzerinde satıldı. Ancak kampanyada sadece 6 bin dolar para toplanabildi. Anne Betül Korkmaz, oğlu için destek çağrısı yaptı. Betül Korkmaz, "Asaf'ın duyabilmesi için, konuşabilmesi için ABD'de ameliyat olması gerekiyor. Ama ameliyat için gereken para bizim için çok yüksek bir rakam" ifadelerini kullandı.Şuana kadar topladıkları 6 bin dolar ile ön ödeme yaptıklarını söyleyen Betül Korkmaz, "Asaf'ın ameliyat olabilmesi için 6-7 ay gibi bir süresi kaldı. Bu süre zarfında 90 bin doları denkleştirmemiz gerekiyor. Ödeyemezsek seneye ertelenecek ve fiyat daha çok artacak" şeklinde konuştu. Asaf'ın babası Fatih Korkmaz ise oğullarının duyabilmesi için destek isteyerek, "Oğlumuzun sağlığına kavuşması herşeyden önemli" dedi.