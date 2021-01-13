Aşı süreci başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Aralık 2020 tarihinde 'yüksek risk' taşıyan iller arasında açıkladığı turizm kenti Antalya'da alınan önlemler işe yaradı. 32 gün sonunda Antalya'da vaka sayılarındaki azalış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan korona virüsü yoğunluk haritasına yansıdı. Şehre düşük riski simgeleyen yeşil ve mavi rengi hakim oldu. Gözler ise aşıya çevrildi. Antalya'da aşı çalışması 15 Ocak'ta başlıyor. Çin'den gelen koronavirüs aşısı Sinovac ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bunu için hastanelerde hazırlıklar tamamlandı.Her hastanede kendi çalışanları aşı odası oluşturdu. 17 bin 500 sağlık çalışanı etap etap aşı olacak. Öncelik koronavirüs servislerinde çalışanlarda olacak. Bunu için her hastanede aşı olacak personel sıralaması yapıldı. İlk aşının bir hafta içinde tamamlanması, ikinci aşının ise 28 gün sonra vurulacağı öğrenildi. Sırada 3 binin üzerindeki özel sağlık çalışanı var.