Çiftçi belgesinde artış

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemiden dolayı oluşan turizm durgunluğu, ilçe halkını çiftçiliğe ve hayvancılığa yönlendirdi. Ziraat Odası önünde çiftçilik belgesi için ilk kez kuyruk oluşurken, pandemi sürecinde çiftçilik belge sayısında 4 kat artış yaşandı.1 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Manavgat Ziraat Odası'ndan 50 TL ödeyerek çiftçilik belgesi alanların sayısının bin 173 olduğu bildirildi. Bu sayı ilçe 2019'da sadece 315 olarak kayıtlara geçmişti. Emniyet güçlerinin yaptığı denetimlerde durdurularak kimlik kontrolü yapılan araç sürücülerinin neredeyse yüzde 90'ı çiftçi belgesi sahibi olduğu gözleniyor.