İran filmi modası

ANTALYA, doğası ve kültürel varlıklarıyla film yapımcılarından da ilgi görüyor. Özellikle son dönemde İran sinemasından Antalya'ya talep arttı. İranlı bir sinema şirketi, turizmin başkenti Antalya'da biri tamamlanan 3 film projesini hayata geçirdi. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir film şirketinin yapımını üstlendiği sinema projelerinden birinin çekimleri 53 günde tamamlandı.Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü kentin Muratpaşa ve Kepez gibi ilçelerinde çekilen film, İran'da ve dünyanın değişik ülkelerinde gösterime girecek. İranlı Helia Film Yapım şirketinin projelendirdiği diğer 2 sinema filminin çekimlerine de başlandı. Aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapan İranlı yapımcı Reza Hoosein Abedi, Antalya'nın doğal bir film platosu olduğunu söyledi.Son yıllarda İran'da film çekimlerini çok arttığını vurgulayan Abedi, "İran'a en yakın uygun ülke de Türkiye. Sinema ve kültür olarak da birbirine çok yakın olduğumuz için birinci tercihimiz olacak" dedi. Filmin başrol oyuncularından Reza Tehrani de Antalya'nın film ve dizi çekimleri için önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Tehrani, "Antalya dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri" dedi. Uygulayıcı yapımcı ve genel koordinatör Elif Demirelli de sektörde önemli bir yeri olan İran sinema filmlerinin Türkiye'de çekilmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.