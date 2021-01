Katran yağı her derde deva

ANTALYA'NINAkseki ilçesi Alaçeşme mahallesinde yaşayan Abdullah Güven, eşi ile birlikte atadan kalma yöntemle 'katran yağı' üretiyor. Tam bir şifa kaynağı olan katran yağı arıcılık ve hayvancılıkta zararlılarla mücadeleden egzama tedavisine birçok alanda kullanılıyor. Katran yağı üretimi için, ormandan kereste tüccarları tarafından kesimi yapılmış veya yıkılmış sedir ağaçlarını satın alan Abdullah Güven sedir ağaçlarını, el motoru, balta ve balyozlarla parçalayrak, küçük çıralar elde ediliyor. Toprağa gömülen varilin içinde yakılan çıralardan damıtılan katran yağı 5 saatlik işlem sonunda şişelere dolduruluyor.Katran yağını tamamen doğal yöntemlerle ürettiğini söyleyen Güven, "Yakmış olduğum katran ağacının posasını dahi değerlendiriyorum. Bu mangal kömürü olarak ta kullanıyoruz. Sedir ağacının her parçasını değerlendiriyorum. Bu oldukça zahmetli bir iştir. 2 saatte katran yağı oluşmaya başlıyor. Bu işlemi 5-6 saatte tamamlıyoruz. Toros dağlarının her bitkisinin ayrı bir değeri vardır" diye konuştu.ÇUKURA gömülü varilin içindeki çıraların 5-6 saat ağır ağır yandığını, yanma işleminin ardından damıtma yoluyla borudan ağır ağır katran yağı akmaya başladığını anlatan Güven, "Varil içerisindeki sedir çıralarından bir seferde yaklaşık 2 kilo katran yağı elde ediliyor. Bu işlemi sürekli olarak her gün yapıyor. Ayda ise ortalama 50-60 kilo sedir yağı çıkarıyor. Kilosu toptan veya perakende olarak 150- 200 lira arasında alıcı buluyor" dedi.