Lastik çetesi halkı bezdirdi

ANTALYA'NIN en büyük ve en eski parklarından Karaalioğlu Parkı'nı kendilerine mesken tutan 10'dan fazla köpek, parka gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Parkta bisiklet ya da motosikletiyle geçen sürücülere de saldırıp arkalarından koşturan köpekler için esnaf, 'lastik çetesi' ismini verdi. Özellikle motosiklet ve bisikletlilerin arkasından koşturup saldıran köpekler, zaman zaman kedilere de zor anlar yaşatıyor. Parkta devriye görevi yapan motosikletli polis timinin de 4 köpeğin saldırısından hızla uzaklaşarak kurtulması kameralara yansıdı.Parkın bir bölümünün de içinde bulunduğu Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, 1 yıldır vatandaşların köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Parkta 20'ye yakın köpek olduğunu ifade eden Ay, "Köpekler burayı kendi yerleri gibi benimseyip gelenlere saldırıyor. Bir haftada 5-6 kişi ısırıldı. Muhtarlığa şikayette bulundular. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdum. Çocuklarımıza da saldırıyorlar" dedi. Bölge halkının diken üstünde olduğunu anlatan Ay, "Sabah sporu yapmak için gelenlerin ellerinde sopa gördüm. Sorduğumda köpeklerden korktukları için böyle bir önlem aldıklarını söylediler" dedi. Bölgedeki köpeklere mama bırakan hayvanseverlerin ise köpeklerle ilgili şikayetler karşısında kendilerine tepki gösterdiğini söyleyen Ay, "İnsanlar hayvan düşmanı olduğumuzu düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bir haftada 5-6 kişinin ısırılması normal değil" diye konuştu.DAHA önce parkta bir köpek tarafından ısırılan Haluk Öztekin, köpeklerin birleşerek parkta gezdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bu köpeklerin 5-10'u birleşip geziyor. İnsanların üzerine saldırıyorlar. Çocuklar, kadınlar çok korkuyor. Geçen gün elektrikli bisikletiyle buradan geçen bir çocuğa saldırdılar. Çocuk korkup yere düştü. Beni de kolumdan ısırdılar. Tedavi oldum." 2019 yılında da emekli Prof. Dr. Ersin Lüleci köpek saldırısına uğrayarak bacağından yaralanmıştı.