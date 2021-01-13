Mavi Kelebekler’e iki yeni takviye

BU sezon yeni kurulan ve Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışıyor. Mavi Kelebekler, bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışması gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu Belediyesi'nden sağ oyun kurucu Yulia Khavronina ve Yenimahalle Belediyesi'nden Esra Ertap Koyunoğlu'nu transfer etti.Konyaaltı Belediyespor 3 maç eksiği olmasına rağmen 12 takımlı ligde 8'inci sırada bulunuyor. Mavi Kelebekler, aynı zamanda Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Takımın Başantrenörü Birol Ünsal, ligin ilk devresinde kısıtlı kadro ile iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Ünsal, "Yeni kurulan bir ekip olmamıza rağmen ligin ilk devresinde hentbol camiasından büyük takdir topladık. Kadromuza iki yeni arkadaşımız dahil oldu. Ligin ilk yarısından 3 eksik maçımız var. Bunları da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.