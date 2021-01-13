Müzede tarihe yolculuk

NEOLİTİK ve Helenistik dönemler ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ait kültür varlıklarının sergilendiği Alanya Müzesi, ev sahipliği yaptığı eserlerle hem öğrenci hem de yabancılara Anadolu uygarlığı hakkında bilgi veriyor. Müze, 1967'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden devreden Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemlerine ait eserlerle açıldı. Müzede, 2013'te kronolojik ve tematik sergilemeyle birçok yeni bölüm oluşturuldu.Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen, Alanya ve ülkenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti. Türkmen, Alanya Müzesine gelen ziyaretçilere ilk salonda kronolojik sergilemeyle Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin anlatıldığını belirterek, "Bu eserler öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor." diye konuştu. Türkmen, milattan önce 625 yılına ait bölgenin en eski tarihli yazılı belgesi Fenikece yazıt, Alanya Kalesi kazılarında bulunan Sultan Alaeddin Keykubad'ın unvanlarının yazılı olduğu 8 kollu çini ve portresinin yer aldığı bilinen kurşun mühür ile gücün simgesi Herakles'in bronz heykelinin en çok ilgi gören eserlerden bazıları olduğunu sözlerine ekledi.